Středočeská policie odhalila několik pěstíren konopí, stíhá 11 lidí

Unie vydavatelů dnes ocenila rozhodnutí vládní koalice o zařazení novin do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH), než vláda původně plánovala. Noviny měly být původně přesunuty z nynějších deseti procent do sazby daně 21 procent a časopisy do sazby 12 procent.