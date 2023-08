Trump se chce dnes do věznice v Atlantě dostavit v hlavním vysílacím čase

Donald Trump se dnes kvůli už čtvrté obžalobě vydá do okresní věznice v Atlantě. Podle zjištění Guardianu tam zamíří navečer, aby si zajistil přímý přenos v hlavním vysílacím čase amerických televizí. Úřad šerifa by pak měl zveřejnit jeho policejní snímek.

Čtyři obžaloby za pět měsíců, měsíce a roky vyšetřování. Přinášíme příběh, který o Donaldu Trumpovi vyprávějí. Foto: Bílý dům, Flickr

Trump čelí obžalobě ve třinácti bodech, ale jeden má spolu s osmnácti dalšími obžalovanými společný: organizování zločinecké skupiny za účelem zfalšování výsledků prezidentských voleb 2020.

Už polovina z obžalovaných se do věznice dostavila a nechala se zatknout, aby posléze byla propuštěna. Zbylých devět má termín do zítřejšího poledne východoamerického času, tedy do 18 hodin SELČ.

Zatím všem policie pořídila tzv. mug shot, tedy profilový policejní snímek. Očekává se, že dnes bude pořízen i Trumpův, protože tamní šerif předem avizoval, že se k němu bude chovat jako ke všem ostatním.

Ještě nikdy americký prezident či exprezident nebyl obžalovaný z trestných činů, ani se nemusel vydávat soudu či do vazební věznice. (Guardian)

