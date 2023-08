Blažek přišel mezi demonstranty na pražském Klárově

Půjčka od Evropské komise bude výrazně redukovaná, mohla by činit pouze zhruba 20 miliard korun. Novinářům to před dnešním jednáním vlády řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Původní návrh počítal s 137,4 miliardy korun. Kabinet by o půjčce měl definitivně rozhodnout dnes.