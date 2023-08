Ministr Blažek dostal podle premiéra Fialy od vedení ODS žlutou kartu

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek podle premiéra Petra Fialy (oba ODS) dostal kvůli setkání s lobbistou Martinem Nejedlým od vedení strany žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Premiér dnes novinářům po jednání kabinetu řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele ministerstva spravedlnosti.

Pokud by se podle premiéra ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry.

Rozhodnutí předseda vlády nepřehodnotí po dnešních informacích serveru Seznam Zprávy o tom, že se exporadce prezidenta Miloše Zemana s ministrem sešel i zhruba před čtvrt rokem. Zpráva je postavena na vyjádření Nejedlého. Fiala uvedl, že ji Blažek okamžitě dementoval a že Blažkovi věří víc než Nejedlému. „Pokud by se prokázalo, že nemluvil pravdu, tak samozřejmě po žluté kartě následuje červená,“ konstatoval.

Situaci kolem pětihodinové schůzky v restauraci ministra s Nejedlým, kterou Blažek popisuje jako náhodnou, dnes lídři koalice projednají na večerním zasedání. Ráno Blažek vysvětloval kauzu Fialovi, místopředsedovi ODS Martinu Kupkovi a šéfovi sněmovního klubu ODS Markovi Bendovi, v pondělí pak předsednictvu strany.

V době, kdy se sejdou ve Strakově akademii zástupci koalice, bude spolek Milion chvilek poblíž úřadu vlády pořádat happening s názvem Poslední kapka Pavla Blažka. Cílem akce je podle organizátorů apelovat na premiéra, aby Blažka z pozice ministra odvolal. Happening podle vyjádření spolku není zaměřen proti vládě, ale proti ministrovi ve střetu zájmů s pochybnými kontakty. Premiér se komentáři k akci vyhnul.

Blažek kvůli schůzce z minulého týdne čelí kritice od koaličních partnerů i výzvám k odstoupení. Při příchodu na dnešní jednání kabinetu většina z ministrů, kteří se vyjádřili, nechávala rozhodnutí na občanských demokratech nebo záležitost nevztahovala k dalšímu působení Blažka ve vládě. Věc ale považují za nešťastnou jako symbol či signál veřejnosti.

Ministr spravedlnosti se dnes hájil před senátory. Řekl jim, že obsahem jeho setkání s poradcem exprezidenta Miloše Zemana nebylo nic, za co by se mohl stydět. „V tomto smyslu spím naprosto klidně,“ uvedl ministr, který v Senátu obhajoval novelu insolvenčního zákona. Přiznal, že své počínání „nedomyslel politicky“. Pětihodinové setrvání v jedné z pražských restauraci, kam se podle svých slov uchýlil kvůli bouřce, zdůvodnil svou upovídaností. „Bohužel já, jak se zakecám, tak neodcházím, to se prostě nedá jinak říct. V tomto spočívá moje vina,“ řekl Blažek. Před senátory také podotkl, že v restauraci nehovořil pouze s Nejedlým.

O setkání Blažka s Nejedlým informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr ještě před publikováním zprávy na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která Prahu zasáhla. (ČTK)