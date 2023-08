Bek: Půjčka od EK by mohla činit zhruba 20 miliard korun, původní návrh byl 137,4 miliard

Půjčka od Evropské komise bude výrazně redukovaná, mohla by činit pouze zhruba 20 miliard korun. Novinářům to před dnešním jednáním vlády řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Původní návrh počítal s 137,4 miliardy korun. Kabinet by o půjčce měl definitivně rozhodnout dnes.

Investice do infrastruktury nebo školství by se měly financovat jiným způsobem než z půjčky. Podle Beka lze využít například u školství peníze ze státního rozpočtu. Ministr považuje za důležité nastavit robustní investiční program, který by investice v odvětví nesvazoval horizontem poloviny roku 2026.

Půjčka musí být schválena na podzim Radou EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN). Pokud se vyjednávání nezadrhne, bude poté možné v podstatě okamžitě z půjčky čerpat, doplnil Bek. (ČTK)