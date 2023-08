Policie v Georgii zveřejnila mugshoty prvních dvou obžalovaných v Trumpově kauze

Svědek v Trumpově kauze tajných dokumentů stáhl svou výpověď a změnil ji v exprezidentův neprospěch. Má jít o ředitele IT v Trumpově sídle Mar-a-Lago. Udělal to poté, co odmítl další služby právníka placeného Trumpovou organizací a přijal veřejného obhájce. (Rolling Stone)