Policie se nyní nezabývá podezřením z ovlivnění fotbalového zápasu ve třetí lize

Policie se v tuto chvíli nezabývá podezřením z ovlivnění třetiligového fotbalového zápasu mezi pražskou Admirou a rezervou Českých Budějovic. Trestní oznámení kvůli podezřelým sázkám hodlají podat Fotbalová asociace a společnost Fortuna.

„V současné chvíli neevidujeme žádné trestní oznámení, které by v této souvislosti podávala jakákoliv fyzická nebo právnická osoba,“ sdělila Deníku N mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Společnost Fortuna a Fotbalová asociace České republiky dnes informovaly o tom, že kvůli průběhu utkání podají trestní oznámení. V nastavení prvního poločasu rozhodčí Michal Paták odpískal penaltu, kterou podle dostupných videozáznamů odpískat neměl.

Neděle 20.8.; ČFL: FK Admira Praha – Dynamo Č. Budějovice B, v nastavení první půle odpískal penaltu rozhodčí Michal Paták. Proč asi? Padl z ní gól na 2:0. Co vy na to? A co na to @FACR_Asociace @FacrRozhodci ? #MatchFixing pic.twitter.com/SWwoAwdBN4

— Miloslav Jančík (@MJancik) August 21, 2023