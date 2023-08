Do vazební věznice se vydal i Trumpův právník Eastman

Donald Trump se vydá do vazební věznice v Atlantě ve státě Georgia ve čtvrtek. Oznámil to na své sociální síti s tím, že jde o „zásah do voleb“ za něco, co sám hodnotí jako „perfektní telefonát“. Obžaloba jej viní z řízení zločinecké skupiny, která chtěla zvrátit volby v USA. (Truth)