Dodavatelé antibiotik navýší dodávky o desítky procent, uvedla asociace

Hlavní dodavatelé antibiotik by letos na podzim měli oproti loňsku navýšit dodávky do Česka o vyšší desítky procent. U výrobců k tomu objednali maximum kapacit, uvedla Česká asociace farmaceutických firem.

Současné výpadky jsou podle ní způsobeny zpožděním ve výrobním řetězci a uplynulým silným obdobím respiračních onemocnění.

Lékaři a lékárníci v posledních týdnech upozorňují na to, že v lékárnách není dostupný penicilin. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes oznámil, že penicilinových antibiotik bude na podzim dostatek. Výrobci podle něj přislíbili dodat do konce září 130 000 balení tabletových antibiotik, dalších 170 000 balení dodají do půlky listopadu. Je to víc než loňská spotřeba.