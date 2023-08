Ruští záchranáři našli těla všech osmi účastníků exkurze do podzemí

Ruští záchranáři našli těla všech osmi účastníků nedělní exkurze do podzemních kanálů v Moskvě. Podle předběžné vyšetřovací verze účastníci placené výpravy utonuli, když je ve stokách zastihl prudký liják a voda rychle stoupla.

Informovala o tom dnes ruská státní agentura TASS.

Ruská média v pondělí informovala o třech mrtvých.

„Nyní bylo nalezeno všech osm účastníků exkurze. Všichni zahynuli. Pátrací operace skončila,“ uvedla záchranná služba, podle níž jsou mezi oběťmi dva nezletilí; podle listu Kommersant dokonce tři: dvě patnáctileté dívky a sedmnáctiletý mladík.

Ruský vyšetřovací výbor označil výpravu za nezákonnou a úřady neštěstí vyšetřují kvůli podezření z trestného činu poskytování služby porušující bezpečnostní pravidla s následkem v podobě smrti dvou a více osob vinou nedbalosti.

Vyšetřovatelé podle agentury Interfax tvrdí, že do podzemí smějí jen pověření pracovníci komunálních služeb. Ve skupině v podzemí byl průvodce a sedm účastníků. Po spuštění lijáku už nebylo možné se s nimi spojit a později se ukázalo, že všichni zahynuli.

Vyšetřovatelé v této souvislosti podezírají tři lidi. Jeden z podezřelých bezprostředně po tragédii uprchl ze země, píše TASS. Podle vyšetřovatelů v pondělí odletěl z Ruska do Spojených arabských emirátů. Kommersant uvedl, že policisté zadrželi v Petrohradu generálního ředitele firmy, která organizovala výpravu do podzemí a prodávala na ni vstupenky. V nejbližší době má být přepraven do Moskvy. Už dříve policisté zadrželi také jednoho z organizátorů. Vyšetřovatelé jej obvinili ze spáchání trestného činu a hodlají požádat soud o uvalení vazby.

O vyšetřování se osobně zajímá šéf kriminální ústředny Alexandr Bastrykin. Po neštěstí zmizely nabídky na exkurzi z internetu, píše Interfax.

V rozsáhlých kanálech ruské metropole, z nichž některé byly postaveny v 19. století, se nabízí mnoho prohlídek s průvodcem.

Na nedělní výpravu se podle dřívějších informací agentury RIA Novosti přihlásily asi dvě desítky lidí, ale kvůli předpovědi slibující déšť jich nakonec přišlo zřejmě jen osm. Ve stokách je pak zastihl liják, při kterém napršela třetina obvyklého měsíčního množství srážek. (ČTK)