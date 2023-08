Válek: Antibiotik bude dostatek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek řekl, že antibiotik v příštích měsících bude dostatek. Stát počítá s více než 130 tisíci penicilinových antibiotik do začátku října a dalších 170 tisíc očekává do začátku listopadu.

Sehnat v Česku penicilin je v poslední době umění. Foto: ČTK

„Zásoby antibiotik, ať už penicilinových, nebo jiných, budou pokryty s dostatečnou rezervou,“ řekl na dnešní tiskové konferenci

Upozornil, že klíčová ja pro trh s léčivy novela, kterou resort předložil k projednání Poslencké sněmovně. Novela by mimo jiné měla zvýšit odolnost českého trhu proti výpadkům. „Výrobci léčiv budou povinni dodávat léky i dva nebo tři měsíce po nahlášení výpadku,“ vysvětlil Válek. Dodal, že distributoři budou povinni léky podávat do všech lékáren, a nikoliv jen do některých. Díky novele by lidé taky měli jednoduše vědět, v které lékárně mohou potřebné léky sehnat.