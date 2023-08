Senát ve středu rozhodne o zpomalení valorizace penzí

Zpomalení řádných lednových valorizací penzí a zpřísnění pravidel pro předčasné důchody bude hlavní bod středeční schůze Senátu. Horní parlamentní komora rozhodne také o ukončení monopolu Pojišťovny VZP na zdravotní pojištění cizinců v ČR.

Nová pravidla týkající se důchodů by podle vládních představ měla být zavedena většinou už od letošního září. Platit to bude v případě, že horní parlamentní komora normu schválí a prezident podepíše do konce měsíce. Senátní sociální výbor má doporučení k novele dodat dnes.

Současné mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, má podle novely nahradit dočasný přídavek. Změny jsou podle vlády nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku. Opozice vládě vytýkala šetření na penzistech, novelu zřejmě napadne u Ústavního soudu.

Senátory čeká rovněž posouzení novely, po jejímž přijetí by podnikatelé měli snáze uvádět na trh takzvané pestré osivo. Je to druh rozmnožovacího osiva, oficiálně ekologického heterogenního materiálu, který se od klasického rozmnožovacího materiálu liší tím, že nemusí náležet ke konkrétní odrůdě. Odrůda musí být registrovaná a osivo musí být certifikované. Nově by podle novely mělo stačit pouze to, že ho pěstitel oznámí příslušnému úřadu členského státu EU. Senátní zemědělský výbor to podpořil.

Souhlas výboru získal také návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, jenž má pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích předejít úpadku. Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu podniku. Preventivní restrukturalizací se bude rozumět postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu. Ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem.

Senát bude rozhodovat také o pravidlech pro nominace na členy rad České televize a Českého rozhlasu, v nichž bude podle nedávno přijaté novely nově obsazovat třetinu míst. Do konce roku má obsadit tři nově vzniklá místa v Radě České televize, která tak bude mít 18 členů. Návrhy budou moci podle návrhu pravidel předkládat od října organizace senátní volební komisi, adepty pak před schvalováním horní parlamentní komorou projedná senátní komise pro sdělovací prostředky. (ČTK)