Trump zaplatí 200 tisíc dolarů kauci za to, že zůstane na svobodě

Státní zástupkyně Fani Willis vyměřila Donaldu Trumpovi kauci 200 tisíc dolarů. Jeho právníci s ní souhlasili výměnou za to, že se obžalovaný exprezident nepokusí o útěk a dostaví se do pátečního poledne do vězení v ulici Rice, kde bude zadržen a vyslechne si body obžaloby. (CNN)