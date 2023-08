Pietní akce k uctění památky padlých při srpnové okupaci

To nejlepší, co lze dělat s traumaty, je podle prezidenta Pavla vypořádat se s nimi. Ne cestou černobílého vidění světa, ale snahou o poznání faktů i emocí dané doby. Prezident to řekl v projevu při připomínce 55. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy u budovy Českého rozhlasu.