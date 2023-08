Dubček nebyl zbabělec, tvrdí režisér Kirchhoff. Nová fakta o Dubčekovi představuje ve filmu Všichni lidé budou bratři

První Kazmův celovečerní film je spletitý a stane se toho v něm hodně. Možná až příliš – a navíc vůbec není jisté, co z toho se opravdu stalo i v realitě. Jestli vůbec něco. To je ale nakonec na celém Kazmově novém projektu možná to nejméně podstatné.