Prezidentem Guatemaly bude bojovník proti korupci Bernardo Arévalo

Příštím prezidentem Guatemaly se stane čtyřiašedesátiletý poslanec a bojovník proti korupci Bernardo Arévalo. Podle agentury Reuters Arévalo v nedělním druhém kole hlasování s přehledem porazil někdejší první dámu Sandru Torres.

Po sečtení 99 procent hlasů je jasné, že Arévalo získal podporu více než 58 procent voličů, zatímco Torres necelých 37 procent.

Bývalý diplomat Arévalo se stal velkým překvapením prezidentských voleb v nejlidnatější zemi Střední Ameriky, když se mu a jeho straně Semilla (Semínko) podařilo vybudovat rozsáhlé protikorupční hnutí. Jeho vítězství Reuters hodnotí jako odmítnutí zavedených guatemalských politických stran.

Guatemala se potýká s chudobou, v níž žije na deset milionů ze 17,6 milionu obyvatel, a vysokou mírou korupce. Řada Guatemalců se snaží emigrovat, a to především do Spojených států. Arévalo, který je synem prvního demokraticky zvoleného prezidenta Guatemaly, proto v kampani sliboval změnu starých pořádků, jejichž symbolem byla do jisté míry i Torres, která se do druhého kola prezidentské volby dostala už potřetí.

Arévalovi, který chce prosadit důkladnější potírání organizovaného zločinu a nové sociální programy proti chudobě, už gratuloval stávající prezident Alejandro Giammattei. Do ulic země se vydala slavit řada příznivců příští hlavy státu. (ČTK)