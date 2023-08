Tchaj-wan zaznamenal 42 případů narušení své zóny protivzdušné obrany čínskými letadly

Letní seriál: Už odmalička vím, že nahlédnout do okna vás může vyděsit do morku kostí, a že když si upíra vpustíte do spodního prádla, sežere vám srdce. V literární ikoně Zkazky o šesteru cest osudu ke mně přišla strašidla mého života. A s nimi životní láska k Číně.