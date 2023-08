Bylo rozhodnuto o datu vojenské intervence do Nigeru

Hospodářské společenství západoafrických států rozhodlo o datu vojenské intervence do Nigeru, ale nezveřejní ho, napsala agentura Reuters. Dohodli se na tom šéfové armád. Cílem má být obnovit demokracii v zemi.

Abdel-Fatau Musah, komisař ECOWAS pro politické záležitosti, mír a bezpečnost, dále prohlásil, že členské státy bloku doladily všechny potřebné detaily intervence a že jsou připraveny do Nigeru vstoupit kdykoli, jakmile bude vydán rozkaz. Cílem akce bude obnovit ústavní pořádek v zemi po tamním vojenském puči, a to v co nejkratší možné době.

Přestože vojenská intervence není preferovanou možností, Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) je nucena se k ní uchýlit kvůli neústupnosti a neochotě nigerské junty k jednání, řekl po skončení dvoudenního summitu Musah.

Vojáci se v Nigeru chopili moci 26. července, kdy svrhli demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma. Ultimátum ECOWAS, aby prezidenta do 6. srpna vrátila do úřadu, junta ignorovala a minulou neděli naopak oznámila, že ho chce stíhat za velezradu a ohrožení bezpečnosti země. (ČTK)