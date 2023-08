Černý byl živým klasikem pop music, jeho Houpačka a Antidiskotéky prolamovaly bariéry, jež zemi vnutili komunisté

Recenze: Poslední dvě dekády se britská kapela Blur vrací na scénu spíš sporadicky, přesto je slavnější než kdy dřív. Její nové album The Ballad of Darren je nejlepší nahrávkou Blur od 90. let. Britský kvartet s ní připomíná dobu, kdy hudba hýbala společností a plnila titulní strany novin.