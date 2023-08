Pracovníci záchranné stanice Archa odchytili 408 netopýrů v liberecké nemocnici

Pracovníci liberecké záchranné stanice Archa v Krajské nemocnici Liberec odchytili rekordní množství netopýrů hvízdavých. Netopýři obsadili chodbu na infekčním oddělení, pochytání všech 408 zvířat trvalo 4,5 hodiny. Nebyl to jediný případ v Libereckém kraji, už v pondělí Archa zachraňovala z neobývaného bytu v Jablonci 238 netopýrů a také 40 netopýrů z bytu v Liberci.

Uvedl to v tiskové zprávě Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

„Jednalo se o invazi hvízdalů do Krajské nemocnice Liberec, obsadili chodbu infekčního a kožního oddělení. Odchytila jsem jich 408, což je doposud největší počet v rámci jedné invaze, se kterým jsme se za dobu naší činnosti setkali. A to tam ještě nějací zbyli – zalezlí v nepřístupných trubkách, takže počítám, že tam ještě vyjedeme,“ uvedla Ivana Hancvenclová ze záchranné stanice Archa, která netopýry v nemocnici odchytala.

První případ řešili podle Hancvenclové už v pondělí, kdy odchytila 40 netopýrů v rodinném domě v Liberci. „Byli poschovávaní po chodbách a v pokojích – za obrazy, pod postelemi, na záclonách, zapadlí v konvici s vodou,“ popsala zásah. Pak byla přivolána do neobsazeného bytu v Jablonci. „Jednalo se o neobývaný byt, do něhož netopýři zalétli otevřenou ventilačkou a ven už se nedostali. Majitel bytu to bohužel zjistil až po několika dnech. Netopýrů jsem nalezla 238, 106 se nám už ale zachránit nepodařilo – většina napadala do kyblíku postaveného pod oknem, kde se udusili,“ dodala. Ze zachráněných netopýrů se podle ní už 122 mohlo vrátit do přírody. „O deset se ještě staráme, protože byli příliš vysílení,“ dodala. (ČTK)