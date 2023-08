Ruský ortodoxní kněz vysvětil Stalinův pomník

Ruský ortodoxní kněz vysvětil nově vztyčený Stalinův pomník ve městě Velikije Luki v Pskovské oblasti. „Ano, církev za Stalina trpěla, ale díky tomu máme mnoho nových mučedníků,“ prohlásil kněz. Na řeč upozornil švédský exministr zahraničí Carl Bildt.

With an Orthodox priest blessing a large newly erected statue of Stalin in the Pskov region of 🇷🇺, history of the country is really taking a tragic turn. Tens of millions of Russian were killed by this brutal dictator, including many thousands of priests. pic.twitter.com/qWEZj4zMyQ

— Carl Bildt (@carlbildt) August 18, 2023