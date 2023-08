Hnutí STAN původně oslovilo TOP 09 i lidovce

Danuše Nerudová chce v příštím roce kandidovat do Evropského parlamentu za Starosty a nezávislé. Své rozhodnutí oznámila na síti Telegram. Odpoledne by mělo bývalou prezidentskou kandidátku spolu s místopředsedou hnutí Janem Farským jako dva lídry do eurovoleb nominovat předsednictvo STAN.