Odvolací soud v USA omezil dostupnost potratové pilulky, verdikt ale nic nemění

Americký federální odvolací soud ve středu podpořil obnovení omezení přístupu k potratové pilulce mifepriston ve Spojených státech. Verdikt soudu ale nebude mít reálný dopad na dostupnost přípravku, který musí být dostupný, než se vyřeší právní spor s aktivisty.

Ilustrační foto: ČTK / DPA / Maurizio Gambarini

Nejvyšší soud USA na konci dubna rozhodl, že pilulka musí zůstat dostupná do doby, než se vyřeší právní spor, který vedou aktivisté proti interrupcím, napsaly dnes zahraniční tiskové agentury.

Ve prospěch přípravku mifepriston se vyjádřil jeho výrobce, farmaceutická firma Danco Laboratories, i americká vláda. O zrušení registrace této látky vydané Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) usilují aktivisté, protože tvrdí, že přípravek není bezpečný.

Mnoho amerických států používání potratových pilulek ve své legislativě zakazuje či alespoň omezuje, píše deník New York Times. Díky dubnovému verdiktu Nejvyššího soudu zůstanou potratové pilulky v USA dostupné beze změny nejméně do příštího roku. Je nepravděpodobné, že by se soudy dříve dokázaly vypořádat se spory, které se vedou o registraci.

Mifepriston je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství a další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Organizace proti potratům se ale obrátily na soud, aby zneplatnil licenci FDA pro mifepriston. Úřad v roce 2000 konstatoval, že lék je bezpečný, i když může mít vzácně vážné vedlejší účinky. Od té doby ho použilo v USA přes pět milionů žen. (ČTK)