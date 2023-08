Lidé si mohou v sídle ministerstva dopravy připomenout srpnovou okupaci

U příležitosti nadcházejícího 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy se dnes odpoledne a večer mimořádně otevřou některé prostory ministerstva dopravy na pražském Těšnově.

V rozlehlé budově na nábřeží Ludvíka Svobody v té době až do roku 1990 sídlil ústřední výbor Komunistické strany Československa (ÚV KSČ). Ministerstvo bude veřejnosti otevřeno od 16:30 do 21:00.

Před budovou si návštěvníci prohlédnou bojové vozidlo pěchoty okupačních vojsk, ve foyer a prvním patře výstavu fotografií a dobových reálií. Komentované prohlídky je zavedou do bývalé kanceláře někdejších komunistických předáků Alexandra Dubčeka či Gustáva Husáka, do bývalého Husákova bytu i do podzemního krytu s dobovým nábytkem.

„Chceme, aby tato akce byla nejen připomenutím událostí z roku 1968, ale i příležitostí k hlubšímu zamyšlení nad soudobým vývojem Evropy a nad hodnotami svobody a demokracie. Je to možnost se zamyslet a lépe porozumět souvislostem a vzorům, které byly v naší historii již jednou přítomny a znají je i další evropské země jako třeba Maďarsko či Polsko,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Jedním z cílů akce je připomenout mocenské ambice bývalého Sovětského svazu i současného Ruska, které představují trvalé nebezpečí pro střední i západní Evropu, uvedlo ministerstvo dopravy.

Součástí programu je od 19:00 veřejné natáčení nového dílu podcastu Přepište dějiny, v němž historik Michal Stehlík a publicista Martin Groman budou diskutovat o invazi, srpnových mýtech a souvislostech tehdejších událostí. (MVČR, ČTK)