Ruský soud odsoudil odstřelovače, který při popíjení zastřelil kolegu

Ruský vojenský soud odsoudil za vraždu odstřelovače, který svou zbraní zastřelil kolegu během popíjení vodky v krytu na frontové linii. Vraždu se pak pokusil zamaskovat jako dílo ukrajinských diverzantů. Soudu mu vyměřil osm let ve vězeňském táboře s přísným režimem.

Případ Ivana Alexejeva, mobilizovaného loni v říjnu, projednal veřejně posádkový soud v Novočerkassku. Obžalovaný přiznal vinu. Podle deníku se zločin odehrál letos 13. ledna, kdy čtyři vojáci v zákopech slavili „starý Nový rok“, což je ruský výraz pro Nový rok podle „starého“, juliánského kalendáře, kterým se nadále řídí pravoslavná církev.

„O půlnoci situace v krytu zhoustla. Jeden z vojáků, nespokojený z příliš hlasitého hovoru Alexejeva, mu to vytkl a vzápětí jej praštil pěstí do hlavy. Dva další vojáci zabránili začínající rvačce. Později ale odešli spát a v krytu zůstali jen oba účastníci konfliktu. Podle obžalovaného se jeho oponent, jakmile zůstali sami, znovu na něj vrhl, nejprve pěstmi, ale pak sáhl po útočné pušce AK-74 (kalašnikov) a pokusil se vystřelit. Ale odstřelovač, který nebyl tak opilý, jej předstihl a vpálil mu kulku do hlavy z odstřelovačské pušky SVD-S, což je odstřelovačská puška Dragunov ve výsadkářské verzi se zkrácenou hlavní a sklopnou pažbou,“ vylíčil list Kommersant.

Alexejev pak mrtvolu odtáhl z krytu dál od zákopů, kde ještě několikrát zabodl do těla nůž, aby vraždu zamaskoval jako bojovou ztrátu způsobenou ukrajinskými záškodníky, dodal list.

Mrtvola s prostřelenou hlavou se našla následující den, asi 20 metrů od krytu. V něm se našla i střela, která mrtvému proletěla hlavou a kterou vrah ve spěchu nenašel a neschoval. Zprvu se pokusil hájit nutnou sebeobranou, než podrobně vypověděl, co se v krytu odehrálo, a plně doznal vinu.

Soud k přiznání přihlédl jako k polehčující okolnosti, stejně tak k odstřelovačovým úspěchům na bojišti, oceněným válečnými vyznamenáními. Za přitěžující okolnost naopak označil spáchání zločinu vojákovou zbraní.

Alexejevovi, kterému hrozilo 15 let za mřížemi, vyměřil osm let ve vězeňském táboře s přísným režimem. Musí také zaplatit honorář úředně přidělenému obhájci. (ČTK)