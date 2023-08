Průzkum: Trumpa nechce za prezidenta volit 64 procent Američanů, Bidena 54 procent

Téměř dvě třetiny republikánů, 63 procent, si nyní přeje, aby Donald Trump znovu kandidoval, vyplývá z nového průzkumu Centra pro výzkum veřejných záležitostí agentury AP-NORC. 64 procent Američanů jej ale rozhodně nebo pravděpodobně ve volbách nepodpoří.

Sedm z deseti republikánů má nyní na Trumpa příznivý názor, což je nárůst oproti 60 procentům, kteří se tak vyjádřili před dvěma měsíci.

Zásadním varovným signálem pro bývalého amerického prezidenta a jeho příznivce je však skutečnost, že mnoho většinových Američanů se proti němu silně vymezuje. Zatímco většina republikánů – 74 % – tvrdí, že by ho v listopadu 2024 podpořila, 53 procent všech Američanů říká, že by ho v případě jeho nominace rozhodně nepodpořilo. Dalších 11 % by ho v listopadu 2024 pravděpodobně nepodpořilo.

Průzkum ukázal, že odpor proti stávajícímu prezidentu Joeu Bidenovu není tak hluboce zakořeněný. Osmdesátiletý prezident, který v demokratických primárkách čelí pouze nominálním soupeřům, se mezi voliči potýká se skepsí zejména kvůli svému věku.

Ale jen 43 % Američanů říká, že by ho v prezidentských volbách rozhodně nepodpořilo, a dalších 11 % tvrdí, že by ho pravděpodobně nepodpořilo. (AP)