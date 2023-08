Prokurátorka Willis navrhla, aby soud s Trumpem v Georgii začal 4. března

Bývalý kancléř Bílého domu Mark Meadows, který je spolu s Donaldem Trumpem obžalován z podílu ve zločinecké skupině, požádal o přesunutí své kauzy ze státního k federálnímu soudu. To by mimo jiné znamenalo, že by se v případě odsouzení mohl odvolat k Nejvyššímu soudu.