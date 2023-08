V Britském muzeu se kradlo, zmizely i předměty staré 3500 let

Britské muzeum propustilo podezřelého zaměstnance a uvědomilo policii poté, co byly z jeho sbírek ukradeny některé předměty, včetně zlatých šperků a klenotů z polodrahokamů a skla z období sahajícího od 15. století před naším letopočtem po 19. století našeho letopočtu.

„Naše priorita je trojí: za prvé získat zpět ukradené předměty, za druhé zjistit, co se případně mohlo udělat, aby se to nestalo, a za třetí udělat vše, včetně investic do bezpečnosti a záznamů sbírek, aby se to určitě znovu nestalo,“ řekl George Osborne, bývalý britský ministr financí, který je předsedou londýnského muzea proslulého svými sbírkami. Ty obsahují mimo jiné Rosettskou deskou, která pomohla k rozluštění hieroglyfů, či mramorové sochy z aténského Parthenónu.

Kromě vyrozumění policie, která zahájila své vyšetřování, muzeum přijalo mimořádná opatření k posílení bezpečnosti a zahájilo nezávislé vyšetřování.

„Jde o velmi neobvyklý incident,“ řekl ředitel muzea, německý historik umění Hartwig Fischer.

Většinu odcizených, zmizelých či poškozených předmětů představují podle muzea drobné kousky, které byly uloženy v depozitáři, sloužily k výzkumu a nebyly v poslední době vystavovány, poznamenala agentura AFP. (ČTK)