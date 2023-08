Fotbalistky Anglie poprvé v historii postoupily do finále MS

Ve finále ženského fotbalového mistrovství světa se střetnou Angličanky se Španělkami. Národní tým Anglie zdolal domácí Austrálii 3:1 a finále světového šampionátu si zahraje poprvé v historii.

Na úvodní branku anglické záložnice Elly Ann Toone ještě po hodině hry reagovala Australanka Samantha Kerr, branky Lauren Hemp a Alessie Russo poslaly do finále Anglii.

V něm se v neděli v Sydney střetnou s ženským výběrem Španělska, které díky brankám v závěrečné desetiminutovce včera přehrálo Švédsko 2:1. Švédky a Australanky si v sobotu v Brisbane zahrají o bronz. (Livesport)

WE ARE #FIFAWWC FINALISTS FOR THE FIRST TIME! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏 pic.twitter.com/xezYRcz4ry

— Lionesses (@Lionesses) August 16, 2023