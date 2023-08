Premiér Fiala podepsal česko-americkou smlouvu o obraně

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) podepsal po prezidentu Petru Pavlovi Dohodu mezi Českem a USA o spolupráci v oblasti obrany. Schvalovací proces smlouvy známé jako DCA tak byl završen. Přečtěte si analýzu Deníku N, co ve smlouvě je, co ne a jak to mají jiné země.

Dokument vstoupí v platnost třicet dnů po potvrzující nótě ze strany Spojených států amerických.

„Sjednání DCA je klíčovým úspěchem, měli jsme ji mít už dávno. Prohlubuje naše vztahy s USA a její význam je dobře vidět na tom, že země, které do NATO přistupují letos, už souběžně s tím vyjednávají i o bilaterální dohodě s Washingtonem,“ uvedl premiér Fiala.