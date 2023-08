Trumpův kancléř se snaží přesunout soud, aby se vyhnul případnému trestu

Bývalý kancléř Bílého domu Mark Meadows, který je spolu s Donaldem Trumpem obžalován z podílu ve zločinecké skupině, požádal o přesunutí své kauzy ze státního k federálnímu soudu. To by znamenalo, že by v případě odsouzení mohl dostat prezidentskou milost.

Mark Meadows je bývalý republikánský poslanec, který se stal kancléřem Bílého domu. Podle zjištění amerických médií spolupracoval s vyšetřovateli, ani to jej před obžalobou z volebních podvodů neuchránilo. Foto: Gage Skidmore, Wikimedia Commons

Meadows je obžalován z porušení zákona o vydírání v Georgii, známého jako RICO, a z navádění k porušení přísahy veřejného činitele. Meadows byl přítomen nahrávanému telefonátu, v němž tehdejší prezident Trump žádal státního tajemníka Georgie Brada Raffenspergera, aby mu „našel 11 780 volebních lístků“, které mu v Georgii chyběly k vítězství.

„Mark Meadows je oprávněn postoupit tuto žalobu federálnímu soudu, protože obvinění proti němu pocházejí z doby, kdy působil jako kancléř Bílého domu prezidenta Spojených států,“ uvedli Meadowsovi advokáti.

„Nic z toho, čeho se měl pan Meadows podle obžaloby dopustit, není samo o sobě trestné: sjednávání schůzek v Oválné pracovně, kontaktování státních úředníků jménem prezidenta, návštěva budovy státní správy a zprostředkování telefonátu pro prezidenta. Dalo by se očekávat, že kancléř prezidenta Spojených států bude dělat takové věci,“ dodává se v podání.

Očekává se, že se o přesunutí k federálnímu soudu pokusí i Donald Trump, protože podle amerických zákonů federální vláda na státní jurisdikci „nedosáhne“. Hypoteticky by mu Trump v případě, že by se stal prezidentem a soud by byl přesunut, mohl udělit milost či zrušit trest, jako to učinil na konci volebního období v případě dalších svých spolupracovníků (Paul Manafort, Roger Stone atd).

Oběma hrozí v případě uznání vinným z porušení zákona o skupinovém vydírání nejméně pět let vězení.

Právní experti odhadují, že existuje šance, byť malá, že soud v přesunu vyhoví. Pro obžalované by to přineslo další výhodu: v soudní síni by nebyly kamery. (NBC, CBS)

