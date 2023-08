Guvernér Georgie: „Za tři roky nikdo důkazy o volebních podvodech nepřinesl“

Guvernér americké Georgie Brian Kemp odmítl, že by se v jeho státě konaly volební podvody, jak tvrdí Donald Trump. „Volby v Georgii v roce 2020 nebyly zfalšovány. Už téměř tři roky se nikdo, kdo má důkazy o podvodu, nedokázal přihlásit a pod přísahou cokoli dokázat u soudu,“ připomněl Kemp.

Donald Trump tvrdí, že přinese v pondělí zprávu o „nepopiratelných volebních podvodech“. To ale guvernér Georgie zpochybňuje. Foto: Bílý dům, Flickr

Právě v Georgii v pondělí soudní porota obžalovala exprezidenta Trumpa z vedení organizované zločinecké skupiny, která se pokusila zvrátit volební výsledky poté, co tam Trump prohrál prezidentské volby. Kemp byl coby guvernér za průběh voleb zodpovědný a opakovaně odmítl, že by se tam odehrály podvody, které by mohly změnit výsledky.

Trump po odhlasování obžaloby prohlásil, že příští pondělí přinese „vypracovanou zprávu, která jej totálně očistí,“ protože v ní přinese „důkazy o nepopiratelném volebním podvodu.“ (Guardian)

Více o Trumpově poslední obžalobě, za niž mu v případě odsouzení hrozí minimálně pětiletý trest vězení, píšeme zde.