Tři stovky ruských kněžích žádají mír na Ukrajině

Tři stovky kněžích ruské pravoslavné církve podepsaly otevřený dopis, ve kterém volají po míru na Ukrajině. Mnozí z nich za to dostali dočasné uvolnění, přeřazení, nebo dokonce zbavení funkce. (AP)

Approximately 300 priests in the Russian Orthodox Church have signed a public letter calling for peace in Ukraine.

Repercussions for those who speak out have included being temporarily relieved of their duties, reassigned or even defrocked. pic.twitter.com/MPgbGhWJvh

— The Associated Press (@AP) August 15, 2023