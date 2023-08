Brankář Kovář přestoupil z Manchesteru United do Leverkusenu

Fotbalový brankář Matěj Kovář přestoupil z Manchesteru United do Leverkusenu. Třiadvacetiletý hráč, který v minulé sezoně hostoval v pražské Spartě a pomohl jí k mistrovskému titulu, s německým klubem uzavřel smlouvu na čtyři roky.

Leverkusen to oznámil na sociálních sítích. Kovář se v šestém celku uplynulého ročníku německé ligy sejde s dalšími dvěma českými hráči. Dres Leverkusenu oblékají ofenzivní univerzál Adam Hložek a další reprezentační útočník Patrik Schick. Ten je po operaci a do hry by se měl vrátit v říjnu. (České noviny)