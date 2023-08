V souvislosti s výbuchem v ruském Dagestánu zahynulo nejméně 35 lidí

Včerejší exploze čerpací stanice v hlavním městě ruského Dagestánu Machačkale si vyžádala už nejméně 35 obětí, včetně několika dětí. Další desítky lidí utrpěly zranění. Podle místních médií požár vypukl v autoservisu nedaleko stanice. (BBC)

A fire and subsequent explosion at a gas station in the southern Russian region of Dagestan killed at least 30 people including three children, Russia's emergencies ministry said https://t.co/TVpqqCjLsI pic.twitter.com/h8xD4wadV7

— Reuters (@Reuters) August 15, 2023