Japonská ministryně navštívila kontroverzní svatyni Jasukuni

Jedna ministryně současné japonské vlády a dva bývalí ministři dnes navštívili kontroverzní tokijskou svatyni Jasukuni, kde je mezi 2,5 milionu padlých vojáků uctíváno také 14 odsouzených válečných zločinců.

Do svatyně se vydali v den, kdy si Japonsko připomíná 78. výročí kapitulace ve druhé světové válce. Premiér Fumio Kišida sám do svatyně nešel, místo toho tam poslal obětní dar. Jižní Korea a Čína to kritizovaly, informovala agentura AP.

Premiér Kišida ve svém dnešním projevu zopakoval slib, že jeho země bude nadále usilovat o mír, japonskou válečnou agresi v Asii ale nezmínil. „Japonsko bude ctít své rozhodnutí již nikdy neopakovat tragédii války,“ řekl Kišida v proslovu, který byl podle AP téměř stejný jako ten, který přednesl v loňském roce.

Premiér připomněl zkázu, kterou Japonsko během druhé světové války utrpělo, včetně amerických jaderných útoků na Hirošimu a Nagasaki či krvavé bitvy o ostrov Okinawa.

O japonské okupaci asijských zemí v první polovině 20. století Kišida nemluvil. „Hlubokou lítost“ nad japonskými válečnými akcemi ale vyjádřil ve svém projevu císař Naruhito.

Ministryně ekonomické bezpečnosti Sanae Takaičiová, bývalý ministr životního prostředí Šindžiró Koizumi a bývalý ministr obchodu a průmyslu Kóiči Hagiuda dnes navštívili svatyni Jasukuni, kterou kritici označují za symbol japonského militarismu.

Návštěvy japonských politiků v Jasukuni bývají pravidelně terčem kritiky ze strany Číny a Jižní Koreje, které se v minulém století staly obětí japonské válečné agrese. Japonsko okupovalo Korejský poloostrov od roku 1910 do roku 1945 a části Číny v letech 1931 až 1945. Číňané nemohou Japoncům odpustit válečná zvěrstva, Korejci pak sexuální zotročování krajanek zavlečených do armádních nevěstinců.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí vyjádřilo nad návštěvami a dary japonských politiků ve svatyni „velké zklamání a politování“ . Ministerstvo zároveň vyzvalo Japonsko, aby „se postavilo tváří v tvář dějinám a svými činy dalo najevo, že své historie upřímně lituje“.

Návštěvy ve svatyni odsoudila také Čína. Mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin uvedl, že „tento negativní krok… znovu odráží špatný přístup Japonska k dějinám“. (ČTK)