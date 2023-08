Petice proti krokům Langšádlové má tisícovku podpisů

Nelíbí se mi naše výroky o stejnopohlavních párech ani fotka s Romem, kaje se za lidovce Marek Výborný. „Fotografie skutečně vytvářela velmi výrazný dojem stereotypů a něčeho, co určitě nebylo cílem ani pana ministra, ani KDU-ČSL. Ale to, co bylo vedle ní, je jednoznačně náš cíl,“ hájí svou stranu.