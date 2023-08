Ukrajina zničila 16 z 28 ruských raket, ve Volyňské oblasti zemřeli tři lidé

Dvě pětiny lidí podporují to, aby ukrajinští uprchlíci zůstali v Česku i po válce. Podle autora výzkumu jde v zásadě o dobrou zprávu. „Ukrajince bereme jako oběť ruské agrese a máme jim pomoct, i když to pro nás může znamenat nějaké těžkosti. To je převažující názor,“ říká.