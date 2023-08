Spolek Kverulant údajně vyhrál soud o informace kulometech pro armádu za 1,5 miliardy korun

Spolek Kverulant podle svého vyjádření vyhrál soudní spor s ministerstvem obrany o informace o nákupu kulometů pro armádu za téměř 1,5 miliardy korun. Spolek to uvedl dnes v tiskové zprávě.

Podle spolku je nákup předražený a byl zadán bez soutěže. Představitelé ministerstva a armády to však opakovaně popřeli. Podle nich se mohl do řízení o dodávku kulometů přihlásit kdokoli s potřebnou kvalifikací a cena odpovídá konfiguraci zbraní.

„Kverulanta zajímají podrobnosti o nákupu, zejména jednotková cena. Ministerstvo obrany včele s (ministryní obrany) Janou Černochovou (ODS) mu je však odmítlo poskytnout,“ sdělil šéf spolku Kverulant Vojtěch Razima. „Kverulant ministerstvo obrany zažaloval za nezákonný postup a Městský soud v Praze jeho žalobě dnes vyhověl,“ doplnil. Podle Razimy soud nařídil ministerstvu, aby požadované informace poskytlo ve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozsudku.

Ministerstvo obrany uzavřelo rámcovou smlouvu na nákup až 949 kulometů MINIMI za 1,12 miliardy korun v prosinci 2021, tedy ještě za předchůdce Černochové Lubomíra Metnara (za ANO). Po nástupu Černochové do čela ministerstva byla pak hodnota zakázky navýšena na zhruba 1,5 miliardy. Například toto navýšení Kverulant kritizuje. Černochová ale popřela, že by to bylo kvůli zvýšení ceny zbraní. „V žádném případě nedošlo ke zdražení kulometů. Navýšení finančního limitu dává ministerstvu možnost objednat více kulometů za stejné ceny, jaké byly sjednány v rámcové dohodě,“ sdělila letos v únoru serveru Parlamentní listy.

Armáda se zase na svém webu letos v lednu ohradila proti tvrzení spolku Kverulant o zadání zakázky bez řádného výběrového řízení. „Veřejná zakázka na pořízení kulometů s příslušenstvím byla zadána formou jednacího řízení s uveřejněním. To fakticky znamená, že se o veřejnou zakázku může ucházet každý účastník, který splní kvalifikaci stanovenou zákonem,“ sdělila armáda. (Kverulant)