Ústecký zastupitel Hůla (SPD) uvedl, že „černými držkami“ mínil černé pasažéry

Ústecký zastupitel Jaromír Hůla (SPD) tvrdí, že svůj výrok na zastupitelstvu z konce července o „černých držkách“ v pařížském metru nemínil rasisticky. Šlo podle něj o „černé pasažéry“, jak se označují cestující jezdící bez zaplacení.

Zastupitel Jaromír Hůla (SPD). Zdroj: Facebook Jana Kočárková Maredová

Vysvětlení uvedl v příspěvku na svém facebookovém profilu a omluvil se Senegalcům, o kterých v této souvislosti mluvil. Výrok Hůla vyřkl v souvislosti s rušením přímé linky městské hromadné dopravy do vyloučené lokality Mojžíř, kterou nahradil přestupní autobus, kam mohou cestující pouze předními dveřmi. V krajském městě vládne ANO s SPD a dvěma nezávislými zastupiteli.

Hůla na zastupitelstvu nesouhlasil se zavedením funkce asistenta přepravy. „Já jsem v dopravě pracoval 47 let, a tedy dost dobře nechápu, že zavádíme další funkci asistent přepravy. Proč by to nemohl být průvodčí? Řeknu vám zkušenost z Paříže. Protože jsem šetřil, tak jsem si objednal levnej hotel, ale ten byl v senegalský čtvrti na konečný metra. Do toho metra nastoupili dva policisti, průvodčí a do příští zastávky zkontrolovali jízdenky. Sem tam nějakou černou držku vyloučili, a tím to bylo hotový,“ uvedl Hůla na jednání na konci července. Ohradilo se proti tomu opoziční hnutí PRO! Ústí. „Musím říci, že jsem v šoku z toho, že tady slyším člena zastupitelstva, pana inženýra Hůleho, používat výrazy, které právě použil,“ řekla na zastupitelstvu Karolína Žákovská (PRO! Ústí). Dodala, že rasistické poznámky na zastupitelstvo města a vůbec do slušné společnosti nepatří.

Hůla ve svém příspěvku zveřejněném až poté, co o výroku informovala média, na facebooku uvedl, že se ho dotýká, že se proti němu vyhrazují Romové. „Jde o nešťastné vyjádření z mé strany v tom, že cestující, kteří jezdí bez zaplacení, se v řeči některých průvodčích takto označovali za ‚černé pasažéry/ držky‘. O těchto lidech bylo takto hovořeno s tím, že jsem bohužel použil převzatý výraz k jejich identifikaci, aniž bych ho dal do citace. Nic zlého jsem tím nemyslel, nebylo to míněno nijak rasisticky, ale přesto se omlouvám všem Senegalcům, o kterých byla řeč,“ napsal Hůla na sociální síti. „Pokud někdo můj výrok interpretuje jinak, hluboce se mýlí, nešlo o rasové vyjádření, ale o cestující, kteří jedou bez jízdenky. Za tento výraz se omlouvám a věřím, že toto vyjádření postačí k pochopení celé situace,“ doplnil. (ČTK)