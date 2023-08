Novinářské organizace v USA znepokojila razie v redakci malého listu v Kansasu

Policie v americkém Kansasu čelí kritice a podezření z narušení svobody médií poté, co provedla razii v redakci malých novin v městečku Marion. Při pátečním zásahu zabavila novinářům počítače a telefony, prohledala také domov 98leté spolumajitelky redakce, která o den později zemřela.

Zásah v redakci týdeníku Marion County Record o víkendu odsoudilo několik mediálních sdružení a organizací hájících svobodu tisku. Skupina Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP), mezi jejíž členy patří deník The New York Times (NYT) nebo agentura AP, v prohlášení napsala, že v dostupných údajích nevidí žádné opodstatnění pro rozsah razie.

„Tohle je špatně, tohle nemůže zůstat bez odpovědi,“ uvedla zase šéfka sdružení Kansas Press Association Emily Bradburyová. Postup policie v centrálním Kansasu označila za útok na svobodu médií ve Spojených státech.

Policisté kromě redakce a bydliště Joan Meyer prohledali také domov jisté místní političky. Zveřejněné povolení k prohlídce zásahy spojuje se sporem mezi Marion County Record a místní restauratérkou Kari Newellovou. Ta noviny obvinila z toho, že narušily její soukromí a protizákonně získaly informace o její osobě.

Syn spolumajitelky Erik Meyer uvádí, že list se předtím snažil za pomoci státní databáze ověřit tvrzení, že Newellová byla před lety přistižena při řízení v opilosti a nyní jezdí bez řidičského průkazu. Redakce se nakonec rozhodla zprávu o této věci nevydat a místo toho o vývoji informovala policii. Kromě toho se s Newellovou dostala do konfliktu, když podnikatelka nedávno zástupce listu vykázala ze setkání s kongresmanem Jakem LaTurnerem konaném v její restauraci.

Povolení k prohlídce Newellovou zmiňuje a mluví o podezření z krádeže identity a „nelegálního použití počítače“, píše NYT. Policisté na základě dokumentu zabavili novinářům techniku a pracovní materiály, záběry zveřejněné televizí ABC News také ukazují, jak v redakci pořizují fotografie. Okresní šéf policie Gideon Cody mimořádně agresivní postup hájil a vyjádřil přesvědčení, že veřejnost by si měla počkat na „zbytek příběhu“.

Vydavatel Meyer jakékoli pochybení odmítá a vyjadřuje podezření, že razie souvisí spíše s napětím mezi lokálními úřady a jeho týdeníkem, který vychází v nákladu kolem 4000 kusů. Mimo jiné zmínil zájem reportérů o předchozí působení Codyho u policie v Kansas City, na které list dostal řadu stížností. „Tohle jsou věci, jaké dělá (ruský prezident) Vladimir Putin, jaké dělají diktátoři třetího světa,“ řekl Meyer o páteční razii.

Podle zpravodajského webu Axios 69letý novinář ohlásil záměr podat žalobu ve snaze „vytvořit jasný precedens, že takovéhle chování nemůže být tolerováno“. Zároveň obvinil policii, že přispěla k úmrtí jeho matky, která zemřela den po prohlídce jejího bydliště. Zásah policie měl Joan Meyer „zatížit nad její možnosti“.

Deník NYT podotýká, že vývoj v městečku Marion navazuje na několik nedávných případů „agresivních kroků“ místních úřadů proti zpravodajským organizacím v daných oblastech. Některé z nich přitom označuje za součást „slábnoucích skupin, které v příslušných místech zůstávají, aby se jim vlády zodpovídaly“. List nedávno publikoval reportáž o tom, jak úřady v několika státech během posledních let odebraly lokálním médiím příjmy za šíření oficiálních oznámení poté, co redakce publikovaly kriticky laděné články. (ČTK)