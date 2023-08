Na Slovensku byla v minulosti zneužívána státní moc, řekl Hamran k zadržení Gašpara

Na Slovensku byla v minulosti zneužívána státní moc, aby byl upevněn vliv oligarchů či politiků na trestní řízení, prohlásil šéf policie Štefan Hamran. Řekl to na tiskové konferenci k zadržení bývalého policejního šéfa Tibora Gašpara.

Hamran mimo jiné reagoval na kritiku strany Směr-SD expremiéra Roberta Fica. Směr-SD označil Gašparovo zadržení za útok státní moci na politickou opozici. Gašpar, který v jiné kauze čelí obžalobě, je na předním místě kandidátní listiny Směru-SD pro zářijové parlamentní volby.

„Rozumíme tomu, že lidé tu budovali 12 let systém ‚našich lidí‘, v rámci kterého bylo dovoleno všechno v rámci trestního řízení. Spisy se podle vyjádření klíčových svědků nosily na stůl přímo premiérovi a vykonával to přímo prezident policejního sboru,“ řekl Hamran. Zmíněných 12 let byl v minulosti u moci Směr-SD.

Gašpar byl šéfem policie za vládnutí Směru-SD, jehož předseda Fico v minulosti třikrát zastával funkci premiéra. Z tohoto období policie nyní vyšetřuje případy ohledně podezření ze zneužívání policie. Soudy už uznaly několik bývalých elitních policistů vinnými z vynášení informací či korupce.

V nejnovější kauze Gašpar čelí spolu s jedním podnikatelem obvinění z trestného činu podplácení. Podle dostupných informací se kauza týká uplácení někdejšího vyšetřovatele elitní policejní jednotky v zájmu ovlivnění sledovaných ekonomických kauz. Tento bývalý policista je rovněž obviněn, soudce nevyhověl návrhu prokurátora na jeho vazební stíhání. Gašpar je vyšetřován na svobodě. Hodnotu úplatků policie vyčíslila na 110 000 eur (2,6 milionu korun). Podle Hamrana kriminalisté v případu disponují vícero důkazy včetně zvukové nahrávky.

Gašpar čelí stíhání i v jiné kauze, která souvisí s podezřením ze zneužívání policie. (ČTK)