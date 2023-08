Socha Atatürka na pražských Petřinách stát nebude

Praha 6 nevyhoví žádosti Turecka, aby na jejím území mohla stát socha prvního tureckého prezidenta Mustafy Kemala Atatürka. Městská část se tak rozhodla po konzultaci s ministerstvem zahraničí. Turecko na podzim oslaví sto let republiky.

Mustafa Kemal Atatürk. Foto: Wikimedia Commons

„Celou věc jsme důkladně posoudili, zabýval se tím jednak náš odbor územního rozvoje a konzultovali jsme to také s ministerstvem zahraničních věcí a rozhodli jsme se instalaci sochy nerealizovat,“ vysvětlil v tiskové zprávě starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Socha podle plánu ambasády, o kterém prvně informoval Deník N, měla stát na křížení ulic Ankarská a Na Větrníku. Ambasáda to chtěla stihnout do 29. října, kdy si země připomene sto let od chvíle, kdy Mustafa Kemal Atatürk prohlásil Turecko za republiku.