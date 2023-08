Letadlo z Austrálie do Malajsie se muselo vrátit kvůli výhrůžkám pasažéra

Letadlo společnosti Malaysia Airlines směřující z Austrálie do Malajsie se kvůli incidentu na palubě muselo vrátit do Sydney. Podle australských médií jeden z cestujících za letu vyhrožoval ostatním pasažérům a posádce. Policie po přistání letadla muže zatkla.

Kvůli incidentu bylo na letišti v Sydney zrušeno 32 domácích letů a ostatní jsou zpožděny až o 90 minut, sdělil mluvčí letiště. Mezinárodní lety podle něj nebyly ovlivněny.

Let MH122 odstartoval z letiště v Sydney ve 13.06 místního času na osmihodinovou cestu do Kuala Lumpuru. Po více než hodině se ale letadlo kvůli zmíněnému incidentu otočilo zpět a v 15.47 přistálo znovu v Sydney, napsal list The Sydney Morning Herald.

Jeden z lidí, kteří byli údajně na palubě, na sociální síti X napsal, že jistý cestující s batohem v rukou „vyhrožuje posádce a ostatním pasažérům“.

Australská federální policie později oznámila, že zasahuje u incidentu na letišti v Sydney. Žádné další podrobnosti neposkytla. Letadlo bylo odstaveno na konec ranveje a byla u něj vidět pohotovostní vozidla. (ČTK)