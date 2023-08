Video dne: Muž, který postavil vlastníma rukama katedrálu

Na webu kviff.tv je čerstvě k vidění online slovenský dokument Katedrála. Vypráví o svérázném Španělovi, který se rozhodl postavit vlastníma rukama katedrálu.

Justo Gallego Martínez se narodil do selské rodiny v roce 1925, a když chodil na základní školu, začala španělská občanská válka. Jeho zbožná matka mu vštípila silnou katolickou víru a on se rozhodl nastoupit jako novic do kláštera.

Onemocněl tuberkulózou, a když se uzdravil, rozhodl se jako výraz díků postavit katedrálu, jejíž stavbou strávil šedesát let života. O filmu si můžete více přečíst zde.