Indická policie ve státě Paňdžáb na severu země zatkla tři muže, které podezírá z terorismu, a uvedla, že teroristickou buňku řídil indický občan usazený v České republice.

Napsaly o tom dnes zpravodajské weby The Tribune či The Times of India. Podle nich policisté při zásahu rovněž zabavili tři střelné zbraně a peníze v hotovosti.

Tři zatčení přijímali pokyny od Gurdeva Singha, který žije v ČR a spolupracuje s dalšími dvěma muži stíhanými kvůli terorismu, kteří trvale žijí v Kanadě, uvedla policie na sociální síti X (dříve Twitter). Podle ní Singh plánoval nájemné vraždy a útoky s cílem narušit pořádek. Podle listu The Times of India jsou muži podezřelí rovněž ze spáchání útoku na policejní stanici v Paňdžábu loni v prosinci. (ČTK)