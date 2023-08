Rusko začalo používat severokorejskou munici

Rusko začalo proti Ukrajině používat munici vyrobenou v Severní Koreji. Jde o náboje ráže 122 mm do raketových systémů Grad, které jsou pečlivě zbaveny jakýchkoliv identifikačních znaků. (UAWeapons)

#Ukraine: For the first time, ammo produced by the DPRK was spotted in the hands of the Russian military- North Korean 🇰🇵 R-122 122mm rockets recently started to be issued to Russian BM-21 Grad crews.

According to the images, nearly all markings on the rockets were sanitized. pic.twitter.com/ZVsaJixRfm

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 9, 2023