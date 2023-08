ECOWAS chce do Nigeru vyslat své zástupce, aby jednali s vůdci převratu

Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) má v úmyslu vyslat do Nigeru parlamentní výbor, jehož členové se mají setkat s vůdci převratu, kteří v červenci převzali moc v zemi.

Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na mluvčího parlamentu ECOWAS.

Vojenská junta vedená generálem Abdourahamanem Tianim 26. července svrhla demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma, jehož dosud drží v domácím vězení, a nevyslyšela ultimátum ECOWAS, aby prezidenta nejpozději 6. srpna vrátila do úřadu.

Čelní představitelé bloku dali tento týden ve čtvrtek zelenou k možné vojenské intervenci do Nigeru pro obnovení ústavního pořádku po tamním ozbrojeném puči. Zatím není jasné, kolik by pohotovostní síly ECOWAS měly mít jednotek, které země se na nich budou podílet a zda do Nigeru skutečně vstoupí. ECOWAS po čtvrtečním summitu uvedl, že na stole jsou všechny možnosti, ale že preferuje diplomatické řešení krize.

Za poslední tři roky jde v neklidné oblasti západní a střední Afriky už o sedmý puč. Možný vojenský zásah ze strany ECOWAS podle Reuters dokazuje prohlubující se konflikt ve strategicky důležitém regionu, kde západní mocnosti ztratily vliv během série převratů a kde se zdá, že roste vliv Ruska.

V nigerské metropoli Niamey v pátek protestovaly před francouzskou vojenskou základnou tisíce lidí ve prospěch puče. „Ať žije Rusko. Pryč s Francií. Pryč s ECOWAS. Wagnerovci ochrání naše děti před terorismem,“ zněly nápisy na transparentech. Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina vedla podle svrženého nigerského prezidenta vůči jeho vládě dezinformační kampaň. Šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin označil nedlouho po převratu vývoj v Nigeru za „faktické získání nezávislosti“ a za „boj s kolonizátory“. (ČTK)