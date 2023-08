Soudkyně k Trumpovi: Má právo na svobodu projevu, ale ne absolutní

Soudkyně Tanya Chutkan, která rozhoduje obžalobu Donalda Trumpa z konspirace a podvodu na USA, se poprvé setkala s oběma stranami obžaloby. Zavázala se „udržet politiku z případu“ a zdůraznila právo exprezidenta na svobodu projevu, byť „ne neomezenou“.

Obžaloba navrhuje začátek procesu na 2. ledna 2024, což je dva týdny před primárkami v Iowě, prvním ze všech padesáti amerických států. Její právníci žádali, aby druhá strana nesměla zveřejňovat přepisy svědeckých výpovědí a další informace z důkazních materiálů, které v blízkých dnech dostane.

To by se mohlo týkat například Mikea Pence, bývalého Trumpova viceprezidenta, který před vyšetřovateli vypovídal o Trumpově roli v pokusu o převrat a zároveň je prezidentským kandidátem. Trump by právě jeho výpověď mohl použít před svými voliči.

To ale soudkyně Trumpovi výslovně zakázala. Zároveň odmítla vydat paušální zákaz pro zveřejnění veškeré dokumentace.

„Touha obžalovaného reagovat na politické oponenty musí ustoupit,“ řekla Chutkan. „Existují určitá omezení. Toto je trestní kauza. Je třeba, aby se tento případ odehrával podle pravidel, což znamená, že budou existovat limity pro projevy obžalovaného.“ (Washington Post, Fox)