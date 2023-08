Provoz na D1 je na Vysočině ve směru na Brno zastavený kvůli nehodě tří aut

Piloti společností Lufthansa a Lufthansa Cargo přijali vyjednanou kolektivní smlouvu a zavázali se tak nestávkovat do konce roku 2026. 5200 pilotů se během tří let zvedne mzda o 18 %, se dvěma loňskými zvýšeními to je o 25–50 % za čtyři a půl roku. Vyjednali si také jednorázový příspěvek 3000 eur. (ARD)